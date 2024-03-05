الأمطار تقترب مجددا.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد اقتراب الأمطار مجددا على مدار الأسبوع الحالي، إذ إنّ من المتوقع غدًا الأربعاء أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون دافءٌ على السواحل الشمالية، بينما يكون حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وباردا في الساعات الأولى من الصباح وفي فترات الليل.

سقوط أمطار مجددا.. حالة الطقس الأيام المقبلة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار ستسقط مجددًا مرة أخرى؛ لتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، ويُصاحبها نشاط الرياح على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 7 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 8 مارس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.