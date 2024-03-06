سفير مصر بالسعودية: أجواء حماسية تسبق مباراة الأهلي والزمالك

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر في المملكة العربية السعودية، إنه استقبل بعثة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، في مطار الرياض، استعدادا لمباراة الأهلي ضد الزمالك في مباراة كأس مصر الذي يقام لأول مرة في السعودية.

سفير مصر بالسعودية يتحدث عن مباراة القمة في الرياض: التسهيلات كلها مقدمة والإقبال سيكون كبيرًا#العربية_مصر pic.twitter.com/1rU8t5nzPW — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) March 6, 2024

استقبال بعثة الزمالك وأعضاء اتحاد الكرة المصري

وأضاف فاروق في لقاء مع فضائية «العربية»، أنه استقبل أول أمس بعثة نادي الزمالك وأعضاء اتحاد الكرة وسط تسهيلات تقدمها السعودية، لافتا إلى أن مصر والسعودية تجمعمهما علاقات تاريخية وأشقاء، متابعا: «لا نعتبر الكأس خرج خارج الوطن الأم، ولكن مصر والسعودية امتداد لبعضهما البعض».

جماهير للأهلي والزمالك من السعودية

واستطرد السفير المصري في السعودية: «السعودية بها أكبر جالية مصرية خارج الأراضي المصرية ويقدر عددها بأكثر من مليوني شخص، وهناك ترحيب كبير من السعوديين تجاه أشقائهم المصريين، وهناك مشجعين كثيرين بين السعوديين للناديين الأهلي والزمالك، وهذا سيجعل المباراة حماسية تخرج في جو من الود والروح الرياضية، وبشكل يليق باسم الأهلي والزمالك ومصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة».

وسيتواجه الأهلي والزمالك في الساعة 7.30 مساء الجمعة المقبل، باستاد الأول بارك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي، وتستضيفه السعودية لأول مرة، حيث يقام لأول مرة نهائي كأس مصر خارج الأراضي المصرية، وهو نجاح جديد يضاف للرياضة المصرية، حيث يتم استضافة السوبر المصري في الإمارات.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

وتنقل قناة OnTime Sports‎ وmbc مصر، مباراة الأهلي والزمالك. وحصل الأهلي على كأس مصر 38 مرة مقابل 28 للزمالك.