وزير الزراعة يلتقي نظرائه من السعودية والأردن ولبنان والأردن لبحث سبل التعاون

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوزراء الزراعة في السعودية والأردن ولبنان، لتناول أهمية تعزيز التعاون بين مصر والدول الثلاث وإزالة أي معوقات أمام ذلك خاصة في ظل توافق الرؤى والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في الدول الثلاث.

وهنأ القصير نظيره الأردني على حسن تنظيم المؤتمر وأيضا على إطلاق المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، والذي يعتبر منصة مهمة في توفير المعلومات في مجال الزراعة والأمن الغذائي لمتخذ القرار في دول إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» والمنعقد حاليًا في العاصمة الأردنية عمان.

إطلاق البرنامج الوطني

كما التقى «القصير» على هامش المؤتمر الدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وناقش معه النتائج التي أسفرت عنها زيارته الأخيرة الناجحة للقاهرة، والتي التقى خلالها أول أمس بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما تمّ خلال الزيارة إطلاق البرنامج الوطني لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة.

كما التقى وزير الزراعة مع نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، وبحث معه ترتيبات توقيع اتفاقيتين في القاهري الخميس المقبل بين أكساد ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.