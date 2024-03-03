وزير التجارة يتوجه للرياض للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية السعودية

توجه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة باجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المقرر انعقادها خلال يوم 4 مارس الجاري.

اللجنة المصرية السعودية

ومن المقرر أن تتناول اللجنة مختلف الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والسياحة وعددا من الموضوعات الأخرى المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين للخروج بتوصيات تصب في صالح البلدين الشقيقين وتحقق التوافق بين حكومتي مصر والمملكة في المجالات والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

عقد جلسة لتعزيز العلاقات بين مصر والمملكة

وسيعقد الوزير خلال الزيارة جلسة مباحثات مع المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة، كما سيلتقي ونظيره السعودي أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك لبحث سبل تفعيل دور المجلس في إحداث حراك للعلاقات بين البلدين.

وسيشارك «سمير» في فعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر «ليب 2024» التقني الذي يقام تحت شعار «آفاق جديدة» بدعوة من عبد الله عامر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي.