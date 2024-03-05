تغيير توقيت نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك | عاجل

حددت اللجنة المنظمة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، موعد المواجهة بين قطبي الكرة المصرية.

وسافرت بعثة نادي الزمالك أمس الاثنين، إلى السعودية، استعدادا للمباراة، على أن تتجه بعثة الأهلي للرياض، صباح غد الأربعاء.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

وعلم «الوطن سبورت» أن الموعد النهائي الذي جرى تحديده لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف - بتوقيت مصر «الثامنة والنصف بتوقيت السعودية»، التي ستقام على استاد «الأول بارك»، معقل نادي النصر بالعاصمة السعودية الرياض.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، قد استقرت على موعد نهائي كأس مصر، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، قبل أن يجري تغييره إلى السابعة والنصف مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وانحصرت القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، إلى قناتين، هما: «أون تايم سبورتس»، بجانب قناة «إم بي سي مصر».