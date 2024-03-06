«سياحة وفنادق الإسكندرية» تنظم ملتقى توظيفيا للطلاب والخريجين

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، ملتقى توظيفيا لطلاب السنة النهائية وخريجي الكلية، اليوم الأربعاء، وذلك بمشاركة 16 شركة في مختلف التخصصات السياحية والفندقية «3 مطاعم ـ 7 شركات سياحية ـ 6 فنادق عالمية».

وقالت الدكتورة عبير عطية، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، في بيان، اليوم، إنّ الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل لخريجي الكلية، إذ تحرص الكلية على بناء شراكات مع الشركات والكيانات الكبرى العاملة في مجال السياحة و الضيافة، كما يعمل الملتقى على تعريف الطلاب بنوعية المهارات والقدرات المطلوبة في سوق العمل.

فرص عمل وتدريب لطلاب الفرقة الرابعة

وأشارت الدكتورة دينا عز الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الملتقى يوفر فرص عمل وتدريب لطلاب الفرقة الرابعة، كما يوفر فرص تدريب صيفي لطلاب الفرقة الثالثة خاصةً برنامج إدارة السياحة والضيافة والتراث، تمهيدًا لاختيار عدد منهم لتوظيفهم.

يُذكر أنه قد أشرف على تنظيم الملتقى الدكتورة سمر القصراوي القائم بعمل رئيس قسم الدراسات السياحية والمدير التنفيذي للبرامج الخاصة بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب والخريجين، وممثلي كبرى الشركات السياحية وسلاسل الفنادق العالمية والمطاعم.