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دراما المتحدة

السيدة انتصار السيسي: تمكين المرأة هو مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور

كتب:

يارا أشرف
07:04 م | الأربعاء 06 مارس 2024
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ تقديرها للمرأة المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت: «أعبِّر عن بالغ تقديري للمرأة المصرية، التي تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء».

بناء مستقبل مشرق يُعلي من شأن المرأة

وأضافت قرينة الرئيس: «وأوكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلي من شأن المرأة ويحتفي بإسهاماتها القيمة في كل المجالات».

وأكملت: «إن مسيرة تمكين المرأة هي مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور».

 

 

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