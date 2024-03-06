السيدة انتصار السيسي: تمكين المرأة هو مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور
كتب:
يارا أشرف
07:04 م | الأربعاء 06 مارس 2024
السيدة انتصار السيسي
أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ تقديرها للمرأة المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وقالت: «أعبِّر عن بالغ تقديري للمرأة المصرية، التي تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء».
بناء مستقبل مشرق يُعلي من شأن المرأة
وأضافت قرينة الرئيس: «وأوكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلي من شأن المرأة ويحتفي بإسهاماتها القيمة في كل المجالات».
وأكملت: «إن مسيرة تمكين المرأة هي مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور».