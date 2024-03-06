أول صورة من المستشفى.. أحمد العيسوي يدخل غرفة العمليات

كشفت الفنانة إيناس عزالدين عن تعرض زوجها المطرب أحمد العيسوي لأزمة صحية طارئة استدعت خضوعه لعملية جراحية، اليوم الأربعاء، داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وقالت إيناس عزالدين في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن العيسوي تعرض لفتق إربي غريب نوعًا ما، بحسب وصفها، مضيفة أن آلام شديدة داهمته قبل أيام، وتحديداً في الليلة التي شهدت الإعلان عن خبر وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر.

سبب غياب أحمد العيسوي عن عزاء حلمي بكر

وتابعت: ظلت تلك الآلام تنتابه على مدار اليوم، ولذلك لم يتمكن من حضور عزاء حلمي بكر داخل مسجد الحامدية الشاذلية، حيث أجرى عدد من الأشعة والتحاليل وتبين حاجته للتدخل الجراحي الفوري.

زيارة وفد من نقابة الموسيقيين للمطرب أحمد العيسوي

واستطردت في حديثها قائلة: زاره وفد من نقابة الموسيقيين، صباح اليوم، للاطمئنان على حالته، وأنا حالياً برفقته داخل المستشفى، وأدعو محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.