إيناس عزالدين: لم أتردد في تصوير حلقة «بنت البلد» رغم آلامي

قالت الفنانة إيناس عزالدين، إنها لم تتردد رغم آلامها في تصوير حلقة من برنامج «بنت البلد» الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، المقرر عرضها، اليوم الثلاثاء، على قناة «صدى البلد 2».

إيناس عز الدين: صورت الحلقة وتحاملت على نفسي لالتزامي بكلمتي مع فريق البرنامج

وأضافت عزالدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها أصيبت بتورم في قدمها، إثر سقوطها عليها بشكل مفاجئ أثناء عبورها للشارع، لافتة إلى أن طبيبها نصحها بتعاطي عدد من المراهم الطبية، كي لا يحدث أي مضاعفات للإصابة، بحسب قولها.

وأكدت أنها صورت الحلقة وتحاملت على نفسها، لالتزامها بكلمتها مع فريق البرنامج، فضلا عن حبها الشديد لنشوى مصطفى على المستويين الشخصي والفني.

وتتحدث إيناس عزالدين في الحلقة، عن أبرز الصعوبات التي واجهتها في مشوارها، فضلا عن حادث السير المروع التي تعرضت له منذ ما يزيد عن عامين، الذي تسبب في ابتعادها عن الساحة الفنية، بسبب احتياج حالتها للعلاج الطبيعي لفترات طويلة، كما تتكلم عن أبرز المحطات في مسيرتها الفنية.

ايناس عز الدين تحدث عن الحادث المروع الذى تعرضت له

كانت الفنانة إيناس عز الدين، تعرضت لوعكة صحية، بعد أن سقطت على الأرض أثناء مرورها بأحد الشوارع، ما أدى إلى حدوث تورم وكدمات بالركبة.

وكانت إيناس أدلت بتصريحات لـ«الوطن»: «الحمد لله بخير، ولكني أصُبت بتورم وجرح على الركبتين، والأمر مؤلم للغاية، وسوف أواظب على العلاج 3 أيام، ولكن الحمد لله أنها جات على كده».

يذكر أن إيناس ظهرت مؤخرا، في حفل خطوبة عبدالرحمن نجل الفنان الكبير محمد فؤاد، الذي أقامه في أحد المنتجعات الكبرى بالساحل الشمالي، حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء المقربين لفؤاد، بينهم خالد عجاج وآخرين.