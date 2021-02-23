إيناس عزالدين بعد تعرضها للإغماء 3 مرات بسبب إصابتها بكورونا: ادعولي

كشفت الفنانة إيناس عزالدين عن تطورات حالتها الصحية بعد ثبوت إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، وخضوعها لإجراءات العزل المنزلي.

وقالت في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها تعرضت للإغماءة مرتين، أمس الأثنين، بعد انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجيء، وأوضحت: «أعطاني طبيبي المعالج أدوية علشان ترفع الضغط، ومبقتش قادرة أتكلم، وبقيت عمالة أقوم وأنام كل شوية، الحمد لله علي كل حال، بس كان يوم رخم اوي، وربنا يستر في اللي جاي».

وكانت إيناس قد كشفت في تصريحات سابقة لـ «الوطن» عن إصابتها بصداع مزمن وتكسير في عظام جسمها قبل أيام عدة، ما دفعها لإجراء مسحة كورونا وجاءت النتيجة سلبية، إلا أن الآلام اشتدت عليها رغم سلبية المسحة، ما دفع طبيبها المعالج لمطالبتها بإجراء تحليل صورة دم، والذي أثبت إصابتها بالفيروس.

وأوضحت الفنانة أنها ملتزمة بإجراءات العزل المنزلي، حيث خصصت غرفة لها للإقامة فيها بمفردها، وأبعدت أبنائها عنها لتجنب إصابتهم بالفيروس، حيث أعربت عن أمنيتها في الشفاء العاجل، وطالبت جمهورها بالدعاء لها بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

يذكر أن إيناس عزالدين سبق وتعرضت لإغماءة في الأيام الأولي من إصابتها بالفيروس.