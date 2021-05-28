إيناس عزالدين: ابني سيدخل العمليات خلال ساعات «بعد انكماش مخه»

تعيش الفنانة إيناس عزالدين لحظات عصيبة بعد تدهور حالة نجلها «محمد» الصحية بعد فشل الجراحة التي أجراها بمنطقة المخ قبل شهرين، واحتياج حالته لتدخل جراحي عاجل خلال الساعات المقبلة.

وقالت عزالدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها برفقة نجلها حالياً داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث يجري أشعة رنين علي المخ للوقوف علي تطورات حالته الصحية بشكل أكبر، وبخاصة وأن طبيبه المعالج أبلغها بضرورة دخوله غرفة العمليات في خلال 24 ساعة علي الأكثر، موضحة أن مخ ابنها شهد انكماشاً بفعل تدفق سائل ناتج عن الصمام الذي تم تركيبه في المخ خلال الجراحة السابقة.

أعراض فشل جراحة المخ الأولي

وتابعت: بدأت أعراض فشل الجراحة الأولي تظهر علي محمد، حيث شعر بدوار مفاجيء قبل يومين وحالة من عدم الاتزان، حيث أرسلت التقارير الطبية المتعلقة بحالته إلي طبيب أجنبي خارج مصر، والذي طالب بضرورة دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة جديدة، لاسيما أن هذا السائل تسبب في انخفاض ضغط المخ وتجمع دموي.

وفاء عامر

واستطردت: «أن الفنانة وفاء عامر فتحت خطوط اتصال مع عدد من الأطباء لاستشارتهم بشأن حالة ابني، حيث توحدت الآراء حول ضرورة دخوله غرفة العمليات خلال الساعات القليلة المقبلة، والحقيقة أنني أود توجيه الشكر لوفاء عامر التي لا تدخر جهداً في سبيل مساعدتي ومساعدة ابني».

وناشدت إيناس عزالدين محبيها ومتابعيها بالدعاء لابنها لتجاوز هذه المحنة الصحية التي تؤلمها كأم، وتدفعها للدخول في نوبات بكاء شديدة علي مدار اليوم.