متطوعو «التحالف الوطني» بالبحيرة: «نشارك في فرحة الأسر وكفاية دعواتهم لينا»

أعرب عمرو علاء طعيمة أحد متطوعي مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي، إحدى كيانات التحالف الوطني في البحيرة، عن سعادته بمشاركة أقرانه بتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر استحقاقا، قائلا: «بنرجع بيتنا فرحانين بدعوات الناس لينا».

وتابع متطوع التحالف الوطني في البحيرة: «بنشارك في فعاليات التحالف من خلال مؤسسة الكاتب، ننفذ فعاليات في جميع المحافظات وليس البحيرة فقط، على مدار السنة، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا، مكملين في إفطار الأسر خلال الشهر الكريم».

واختتم حديثه موجها رسالة للشباب، بضرورة المشاركة في فعاليات التحالف التي تخدم المواطنين الأولى بالرعاية.

مشاركة مؤسسة الكاتب في فعاليات التحالف الوطني

قالت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الكاتب، إحدى كيانات التحالف الوطني، إنهم حريصون على المشاركة في كل فعاليات التحالف الوطني، إذ شاركوا في فعاليات «كتف في كتف، قوافل ستر وعافية، في مختلف محافظات الجمهورية، تكريم المتفوقين»، مؤكدة أن مبادرة «إبدا» كانت تهدف أيضا لخلق فرص عمل، إذ ساهموا في خلق 400 فرصة عمل.

وذكرت «الكاتب»، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشاريع غير هادفة للربح، إذ يتحول ربح هذه المشاريع إلى الأسر الأكثر استحقاقا، من خلال خلق فرص عمل لهم.

التحالف يوزع كراتين رمضان في البحيرة

يشار إلى أن مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي التنموي، إحدى كيانات التحالف الوطني، نفذت اليوم فعالية توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية، وتستمر حتى نهاية رمضان.