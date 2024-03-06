محافظ البنك المركزي: العقود الآجلة انخفضت 30% منذ بداية العام الحالي

قال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إنه كان لدينا عقود مبادرة مخاطر الائتمان، والتي تعني عقود تأمين على إخفاق بلد أو شركة، وكانت قد وصلت إلى 27% سنويا.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي للبنك المركزي عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: «لكن الآن أصبحت 211 نقطة أي 2%، وهذا بفضل الإصلاحات النقدية على مستوى الدولة».

وتابع: «العقود الآجلة انخفضت 30% منذ بداية العام الحالي»، موجها الشكر للقيادة السياسية والحكومة على التنسيق فيما بينهم والجهود المبذولة في هذا الملف.

وأكد: «نحن على بداية المسار الصحيح، والبلد اقتصاديا ستصبح متزنة وقوية بمجهود الدولة والمواطنين».

وأضاف: «في وقت من الأوقات، وصل سعر السندات الدولارية إلى 25% على الدولار، والـ25% تشير إلى أن السوق مش هيكون فيه أموال، ولو كان فيه أموال هتوصل لـ30%»، لافتا إلى أن سعر السندات الدولارية اليوم أصبح 6%».