فنانون ينعون عبدالله ابن حسن يوسف وشمس البارودي: «في مكانة الشهداء»

حرص عدد من الفنانين على نعي عبدالله ابن الفنان حسن يوسف، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم غرقًا، وتقديم واجب العزاء لها، ورثاءه بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على منصات السوشيال ميديا.

ووجّه الفنان سامح الصريطي، رسالة إلى الفنان حسن يوسف، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «الأخ الأكبر والفنان القدير حسن يوسف، أنت تعلم أكثر مني مكانة الشهداء عند ربهم وهذه مكانة يرجوها كل إنسان، ألهمك وعائلتك الكريمة جميل الصبر على الفراق وخالص تعازينا لك والأسرة، رحم الله الابن عبدالله حسن يوسف وأسكنه فسيح جناته».

ونعى الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ورئيس قصر السينما، وفاة نجل حسن يوسف، عبر حسابه بـ فيس بوك: «لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بخالص العزاء للنجم الكبيرحسن يوسف والفنانة شمس البارودي، وصديقي الفنان عمر حسن يوسف، في مصابهم الأليم».

عصام السقا لأسرة حسن يوسف: ربنا يصبركم

وكتب الفنان عصام السقا، عبر موقع التغريدات القصيرة، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة عبدالله ابن الفنان حسن يوسف ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله».

وكتب الفنان كريم سامي مغاوري عبر حسابه بموقع فيس بوك: «البقاء لله، إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى نجل الفنان حسن يوسف الشاب عبد الله حسن يوسف، نسألكم الفاتحة والدعاء».

وفاة عبدالله أصغر أبناء حسن يوسف

وتوفى عبدالله حسن يوسف، وهو أصغر أبناء الفنان القدير وزوجته الفنانة المعتزلة شمس الباردوي، غرقًا بالساحل الشمالي عن عمر ناهز الـ35 عامًا، وجرى نقله إلى مستشفى العلمين ولم يعلن حتى الآن تفاصيل الجنازة والعزاء.