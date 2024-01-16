شمس البارودي لـ«الوطن»: حسن يوسف اعتزل الفن ويعيش على ذكريات ابننا عبدالله

أعلنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، اعتزال زوجها الفنان الكبير حسن يوسف للتمثيل بشكل نهائي، لعدم رغبته في الوقوف أمام الكاميرات من جديد بعد فاجعة وفاة نجله «عبد الله» غرقًا في الساحل الشمالي قبل أشهر عدة.

وقالت «البارودي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنها فوجئت بانتشار شائعة تزعم تعرض حسن يوسف لوعكة صحية، وهو ما دفعها للرد عليها والتأكيد على أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، مضيفة: حسن تلقى عروضًا لأعمال فنية خلال الآونة الأخيرة، ولكنه لم يجد في نفسه الرغبة والقدرة على تقديمها أو تقديم غيرها، حيث ظل يقول «كفاية كدة».

شمس البارودي: أحداث غزة تجعلنا صابرين على مصابنا الجلل

وتابعت: «ما زلنا نعيش على وجع فراق ابننا عبدالله، حيث يعيش حسن على ذكرياته ويترحم عليه في كل لحظة، إلا أن أحداث غزة تجعلنا صابرين على مصابنا الجلل، لأن ما يحدث معهم أمر يفوق الوصف، وأنا أقولها دومًا (غزة العزة) تُزيد من رباطة جأشنا، وأعتبرها رسالة ربانية تعيننا على الصبر».

تفاصيل وفاة نجل حسن يوسف وشمس البارودي

يذكر أن عبد الله حسن يوسف قد لقى مصرعه غرقًا داخل إحدى قرى الساحل الشمالي في شهر يوليو 2023، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العلمين، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ووارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.