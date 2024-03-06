السفير المصري يستعرض مع نائب نيوزيلندي جهود القاهرة لوقف نزيف الدم الفلسطيني

التقى السفير جورج عازر، سفير جمهورية مصر العربية في نيوزيلندا، بالنائب تيم فان دى مولين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والتجارة بالبرلمان النيوزيلندي، حيث تم التطرق إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والثنائية، وفي مقدمتها الأوضاع والتطورات في غزة.

جهود مصر لوقف حرب غزة

وقدم السفير جورج عازر عرضاً للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر على مختلف المستويات في هذا الشأن، سعياً لإيقاف نزيف الأرواح وامتداد الصراع واتساعه، والمأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة والتي تزداد شدة وتعقيداً، مشيراً إلى اهتمام مصر بالتعاون والتنسيق مع الدول الصديقة مثل نيوزيلندا لدعم هذه الجهود، بحسب صفحة «الخارجية» عبر فيسبوك.

تعزيز العلاقات الثنائية

كما تناول الجانبان أيضاً سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء أن العام الجاري يشهد الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أعرب تيم فان دي مولين عن تقدير بلاده للعلاقات الطيبة والممتدة مع مصر، كما أكد السفير جورج عازر على أهمية إيجاد السبل للارتقاء بشكل خاص بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، لا سيما وأن حجم التجارة الحالي لا يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوافرة لديهما، فضلاً عن بحث سبل دعم العلاقات بين البرلمانين المصري والنيوزيلندي، حيث تم الاتفاق على مواصلة التواصل والتنسيق للنظر في آليات تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة.