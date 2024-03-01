نيوزيلندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين  

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بأنّ نيوزيلندا فرضت حظر سفر على المستوطنين الإسرائيليين «المتطرفين»، الذين شنوا هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

لم تكن نيوزيلندا، الدولة الوحيدة التي فرضت عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.

أمريكا تفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

في فبراير الماضي، فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، ردًا على هجمات إرهابية من المستوطنين في الضفة الغربية.

في ديسمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة قيود تأشيرة، على مستوطنين متورطين في أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.

بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين بالضفة الغربية

وفي 12 فبراير، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين؛ لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية ضد لفلسطينيين، بعد هجوم عنيف بالاعتداء الجسدي، وتهديد العائلات الفلسطينية تحت تهديد السلاح، وتدمير الممتلكات.

فيما قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن العقوبات تفرض قيودًا على المتورطين في الواقعة.