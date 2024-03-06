«الصحة العالمية»: أطفال غزة يحاصرهم الموت سواء من القصف أو المجاعة

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لوقف إطلاق نار فوري والسماح بتدفق المزيد من المساعدات على قطاع غزة الذي بات يعيش حالة مجاعة حقيقية الذي أودت بحياة الكثير من الأطفال، قائلا: «إن الأطفال الناجيان من القصف لن ينجون من المجاعة» بحسب ما نشره على صفحته الشخصية على موقع «إكس».

مدير الصحة العالمية يبرز معاناة أطفال غزة

وأرفق «غيبريسوس» مع منشورة فيديو لطبيب فلسطيني يعمل في مستشفى كمال عدوان يوضح الوضع الذي فرضه الحصار الإسرائيلي على الأطفال في غزة، الذين باتوا يعانون من سوء تغذية حاد يفتك بهم وسبب كثير من حالات الوفاة كحالة الطفل يزن الكفارنة الذي تحول إلى هيكل عظمي بسبب المجاعة.

وقال الطبيب: «أصبح الأطفال يعيشون على وجبة واحدة في اليوم، مما يؤدي إلى نفس تغذية حاد يسبب نقصا في العناصر الغذائية الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وهو بدوره ما يسبب حالات الجفاف الشديدة التي تؤدي إلى وفاة الأطفال».

وبحسب الفيديو الذي أرفقه مدير منظمة الصحة العالمية مع منشوره أضاف الطبيب خلاله بأنه من الصعب إنقاذ الأطفال الذين بات الأطباء عاجزين عن حماية أرواحهم بسبب شح المواد الغذائية، وعجز القطاع الطبي في غزة جراء الحصار الذي طال الجميع في غزة.