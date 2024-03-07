أبطال من ذهب.. فراعنة السلاح يلامسون مجد أفريقيا بـ6 ميداليات جديدة

على أرض مصر، ووسط هتافات الجماهير، صنع أبطالها الصغار ملحمة رياضية جديدة، ففي بطولة أفريقيا للسلاح، بسطوا سيطرتهم على جدول الميداليات، تاركين بصمة ذهبية خالدة في سجلات الرياضة المصرية.

مصر تواصل صدارة ترتيب كأس أمم أفريقيا

بإرادة قوية ومهارات استثنائية، حصد أبطال مصر للناشئين والشباب 6 ميداليات ذهبية في سلاح الشيش، وسيف المبارزة، وسيف السيف للناشئين والناشئات تحت 20 سنة.

حقق أبطال مصر للناشئين والشباب في رياضة السلاح إنجازًا جديدًا باكتساحهم جدول ميداليات بطولة أفريقيا المقامة حاليًا في القاهرة.

منتخب مصر يسيطر ب6 ميداليات ذهبية

ففي منافسات اليوم، حصد المنتخب المصري 6 ميداليات ذهبية في سلاح الشيش، وسيف المبارزة، وسيف السيف للناشئين والناشئات تحت 20 سنة.

وبهذه النتائج، ارتفع رصيد مصر إلى 41 ميدالية في صدارة الترتيب العام، بواقع 16 ميدالية ذهبية، و9 فضيات، و16 برونزية.

وجاء المنتخب السنغالي في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات (ذهبية، فضيتان، برونزية واحدة).

وحل المنتخب التونسي ثالثًا برصيد 11 ميدالية (ذهبية، فضية، 9 برونزيات).

وتبعه المنتخب الجزائري في المركز الرابع برصيد 4 ميداليات (3 فضيات، برونزية واحدة).

وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الخامس برصيد 5 ميداليات (فضيتان، 3 برونزيات).

واحتل منتخب النيجر المركز السادس برصيد فضية واحدة.

ويُعد هذا الإنجاز الجديد تأكيدًا على سيطرة مصر على رياضة السلاح على مستوى القارة الأفريقية، ونتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة واتحاد السلاح المصري.