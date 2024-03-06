محافظ البنك المركزي: وضع قيودا على استخدام البطاقات بالخارج لضبط تحويلات العملة

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إنَّه عندما تم وضع حد أقصى لبطاقات الائتمان عند استعمالها بالخارج، كان نتيجة لمحاولات التصدي لإساءة استخدامها من البعض، ووضعنا بعض القيود اللازمة لضبط التحويلات والسحب، ومع ذلك عملنا كافة التيسيرات الممكنة، وأخيرا اليوم تم فتح حدود السحب ورفع القيود عن البطاقات.

وأضاف محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال مؤتمر اليوم نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «كان المتوسط الشهري لاستعمال البطاقات قبل الأزمة 200 دولار وكانت نسبة كبيرة وقتها، لنجده في وقت من الأوقات تخطى 750 مليون دولار شهريا وهو رقم مبالغ فيه للغاية، ما دفعنا لوضع بعض القيود لتنظيم عمليات السحب بالخارج».

وتابع: «لدينا العديد من الاحتياجات الأساسية لابد من سدها وتتطلب توفير العملة الصعبة، مثل استيراد الأدوية والأغذية، وبالتالي كان لابد من التصدي لمن يحاول التلاعب ووصل الأمر إلى أن البعض لم يكن يسافر للخارج ويتم استغلال بطاقاتها في الخارج وكانت عمليات منظمة وممنهجة من البعض».