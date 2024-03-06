رئيس «برلمانية الوفد»: قرارات البنك المركزي خطوة جيدة للاقتصاد المصري

أشاد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» بمجلس الشيوخ، بقرارات البنك المركزي اليوم، بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، مؤكدا أن التسعير العادل للجنيه المصري يعد خطوة جيدة رغم أنها تأخرت كثيرا

قررات البنك المركزي خطوة جيدة للاقتصاد المصري

أضاف لـ«الوطن» أن هناك تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية، في السياسات النقدية والمالية، من خلال القررات التي تتخدها الدولة المصرية، فضلا عن أن صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة الاستثمارية أدت إلى ضخ مليارات الجنيهات في السوق المصرية، الأمر الذي ساعد على اتخاذ خطوة جيدة، تتمثل في التسعير العادل للجنيه المصري: «لم يكن لمتخدي القرار الإقدام على هذه الخطوة إلا بوجود مبلغ نقدي كبير داخل البنك المركزي من العملة الأجنبية، وهو ما حدث بعد مشروع رأس الحكمة».

قرارات البنك المركزي

وكان البنك المركزي قرر صباح اليوم، تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، ورفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.