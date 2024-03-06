«المصريين الأحرار»: قرارات البنك المركزي تعزّز الثقة في الاقتصاد المصري

ثمن النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، الإفراج عن البضائع والسلع بالمواني المصرية، وكذلك قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق.

قرار المركزي والإفراج الجمركي يعزّزان الثقة في الاقتصاد المصري

وقال في بيان، إن القيادة السياسية تهدف إلى ضبط الأسواق بحلول واقعية لكل الإشكاليات التي تصدرت المشهد خلال السنوات الماضية؛ مؤكداً أن تحسن الاقتصاد المصري لم يأت من فراغ، لكنه مبني على صمود شعب عظيم ووجود استراتيجية قائد ورئيس يهدف إلى تحويل مصر من مستهلك إلى بلاد الإنتاج والتطوير مع توفيره كل الأدوات لتحقيق ذلك.

الإفراج عن البضائع بالمواني المصرية يُنهي أزمات سلع مهمة

أضاف أن قرار الإفراج عن البضائع والسلع بالمواني المصرية يُنهي أزمات سلع مهمة يحتاجها المواطن البسيط من مستلزمات الإنتاج والأغذية، ما يقطع الطريق أمام المستغلين في الأسواق، وهو ما ستظهر نتائجه خلال أسابيع معدودة.

أكد أن قرارات لجنة السياسة النقدية تضبط السوق المصرية وتواجه السوق السوداء وتُحسّن قيمة العملة الوطنية، ما يسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي ويقلل من التضخم، ووصف قرارات اليوم بأنها أكثر من رائعة ولها مردود دولي.

أوضح أن التحركات المتوازنة للدولة المصرية تسهم في زيادة الإقبال على السندات المصرية الدولية في الخارج، وأيضًا توحيد سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع في البورصة المصرية، ما يزيد الثقة ويحدث زخمًا في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين، مع تحقيق استقرار للأسعار في السلع الاستراتيجية والمهمة للمواطن البسيط في ضوء توافرها.

أشار إلى أن هناك ضرورة لتطبيق كل سبل الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المختصة حتى يلمس المواطن نتيجة القرارات الجادة والتي تهدف إلى خدمة جموع المصريين.

واختتم بأن مؤتمر البنك المركزي اليوم سوف يحمل توضيحًا شاملًا حول كيفية توفير العملة للاعتمادات المستندية وتوفير السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق.