سعر جرام الذهب عيار 21 بعد قرارات البنك المركزي اليوم.. اعرف وصل كام؟

يُعد الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشاراً وشيوعاً في مختلف محلات الصاغة، ويُقبل على شرائه قطاع كبير من المواطنين في مصر، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 بعد قرارات البنك المركزي اليوم بتوحيد سعر الصرف.

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد قرارات البنك المركزي

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 بعد قرارات البنك المركزي، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية، 3200 جنيهاً غير شامل أسعار الضريبة والمصنعية التي يضعها التجار عند الشراء.

أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة

وجاءت أسعار باقي أعيرة الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية، 3657 جنيهاً غير شامل أسعار الضريبة والمصنعية التي يضعها التجار عند الشراء.

- سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية، 2743 جنيهاً غير شامل أسعار الضريبة والمصنعية التي يضعها التجار عند الشراء.

- سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية، 25600 جنيهاً غير شامل أسعار الضريبة والمصنعية التي يضعها التجار عند الشراء.