آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر.. اعرف عيار 21 وصل كام

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، في آخر تحديث للأسعار يوم أمس الثلاثاء، 2930 جنيهًا للشراء، و2880 جنيها للبيع، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

وترصد «الوطن»، سعر الذهب بختام تعاملات أمس الثلاثاء، في محلات الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بختام تعاملات الثلاثاء، 2930 جنيها للشراء، 2880 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، 3291.4 جنيهًا للشراء، 3348.5 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 يوم أمس، 2468.5 جنيهًا للشراء، 2511.4 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 1925 جنيهًا للشراء، 1958.9 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات أمس الثلاثاء، في محلات الصاغة، 23.040 جنيه.