تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-3-2024 في مصر

شهد سعر الذهب خلال بداية التعاملات صباح اليوم الأربعاء 6-3-2024، في مصر، حالة من التباين النسبي في محال الصاغة الذهبية.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم بعد قرار رفع الفائدة، وفقا لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث سوق الذهب.

أسعار الذهب عيار 24

يباع جرام الذهب الـ24 خلال تعاملات اليوم بسعر 3359 جنيه للبيع، وسجل 3406 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب عيار 21

يسجل جرام الذهب الـ21 اليوم، 2940 جنيها للبيع، وفي حالة الشراء بسعر 2980 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المصرية والصعيد.

أسعار الذهب عيار 18

يبلغ سعر جرام الذهب الـ18 خلال التعاملات اليوم 2520 جنيها في حالة البيع، وفي حالة الشراء 2554 جنيها، وهو العيار الأقل انتشارا في أسواق الصاغة المصرية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، صباح اليوم الأربعاء 6-3-2024، نحو 23 ألفا و840 جنيها في حالة الشراء.