يُعد الجنيه الذهب أحد طرق الاستثمار في الذهب، والجنيه الذهب عبارة عن 8 جرامات من عيار الذهب 21، ويُقبل على شرائه قطاع كبير من المواطنين بغرض حفظ الأموال، لذا تستعرض «الوطن» سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بعد قرارات البنك المركزي، اليوم الأربعاء، بتوحيد سعر الصرف.

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بعد قرارات «المركزي» اليوم

وجاء سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة، اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المسائية، بعد قرارات البنك المركزي، حسب آخر تحديث كشفته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

- سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء: 25600 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء: 3657 جنيهاً، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء: 3200 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء: 2743 جنيهاً، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء: 2133 جنيهاً، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.