تُعد سبائك الذهب أحد أهم الطرق التي يلجأ إلى شرائها قطاع كبير من المواطنين من أجل استثمار أموالهم «استثمار طويل الأمد»، وتختلف السبائك الذهبية في عدد الجرامات، حيث تتكون السبائك الذهبية من عيار 24 الذي يعد العيار الأنقى، لذا تستعرض «الوطن» أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة بعد قرارات البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف.

أسعار سبائك الذهب اليوم في محلات الصاغة بعد قرارات «المركزي»

وجاءت أسعار سبائك الذهب اليوم في محلات الصاغة بعد قرارات البنك المركزي، وفقًا لما أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

- سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 3657 جنيهًا، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية.

- سعر سبيكة الذهب 2 جرام: 7314 جنيهًا، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية.

- سعر سبيكة الذهب 3 جرام: 10 آلاف و971 جنيهًا، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية.

- سعر سبيكة الذهب 4 جرام: 14 ألفًا و628 جنيهًا، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية.

- سعر سبيكة الذهب 5 جرام: 18 ألفًا و285 جنيهًا، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية.

- سعر سبيكة الذهب 10 جرام: 36 ألفًا و570 جنيهًا، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية.

- سعر سبيكة الذهب 20 جرام: 73 ألفًا و140 جنيهًا، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية.