خبير علاقات دولية: فكرة الاستقلال الأوروبي عن «واشنطن» قديمة

أكد الدكتور حسام البقيعي، خبير العلاقات الدولية، أن فكرة الاستقلال الأوروبي عن «واشنطن» قديمة وليست وليدة اللحظة أو المشكلات التي يعاني النظام الدولي منها في الوقت الحالي.

وأضاف «البقيعي»، في حواره ببرنامج «مطروح للنقاش»، والمُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري: «هذه الفكرة ظهرت في خمسينيات القرن الماضي مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية عودة أوروبا إلى حالتها الطبيعية، ومحاولة الولايات المتحدة إنهاء عصر الإمبراطوريات، وبخاصة بعد عام 1956 عندما أجبرت الدول الثلاث على الخروج من سيناء بعد العدوان الثلاثي على مصر».

وتابع خبير العلاقات الدولية: «في خمسينيات القرن الماضي ظهرت فكرة الاستقلال الأوروبي عن حلف الأطلسي والحماية الأمريكية، بعد أن شعرت الدول الأوروبية أن الولايات المتحدة الأمريكية بتشجيعها دول كثيرة في العالم للاستقلال عن الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية تحاول بشتى الطرق أن تقضي عليهما، وفي عهد ديجول كانت الرغبة واضحة جدا للاستقلال عن الولايات المتحدة، وطلب خروج قوات ناتو من فرنسا».