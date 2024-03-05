الاتحاد الأوروبي: ندعم تعزيز الشراكة مع مصر في القطاعات الخدمية والتنموية

قالت صوفي فان هيفربك، وزيرة التعاون لبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد يدعم ملف التنمية على أرض مصر، كما أن هناك مناقشات جادة لتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، لافتة إلى أن العنصر البشري هو المحرك الرئيسي في تحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم صباح اليوم الثلاثاء، مع وفد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في زيارتهم إلى محافظة الفيوم، للمشاركة في وضع حجر الأساس وتفقد عدد من المشروعات على أرض المحافظة.

ممثل برنامج الأمم المتحدة يشكر محافظ الفيوم

وأشار نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة إلى الاستعداد الكامل للتعاون ودعم كافة الجهات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على أرض الفيوم.

مستقبل واعد في الفرص الاستثمارية المتنوعة

وأوضح أنه من المهم الانتقال بالأفكار المطروحة للتنفيذ على أرض الواقع في إطار اللامركزية، مؤكدا أن الفيوم لها مستقبل واعد في الفرص الاستثمارية المتنوعة بشتى القطاعات.