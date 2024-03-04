الاتحاد الأوروبي: نستهدف تمثيل السيدات في المناصب القيادية بنسبة 50% بأوروبا

قال كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن تمكين المرأة، يجري من خلال خطوات ملموسة، تتحول لمشاريع رائدة، ورغم الجهود الكبيرة التي تم اتخاذها في هذا الملف على مستوى العالم، إلا أنه ما زال هناك فجوة واسعة بين الرجل والمرأة، لا سيما في سوق العمل.

المساواة بين الجنسين في مناصب اتخاذ القرار

أضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من قمة المرأة المصرية، أن تمكين المرأة لا يقتصر فقط على سوق العمل، إنما أيضا لابد من تمكينها في المناصب القيادية بالمؤسسات المختلفة، وأصدر الاتحاد الأوروبي، استراتيجية تؤكد وجود توازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات التعاونية.

ولفت برجر إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين تهدف لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، فضلا عن عمل الاتحاد من أجل التخلص من الصور النمطية عن السيدات المتعلقة بقدراتها في سوق العمل.

الاتحاد الأوروبي يستهدف تمثيل المرأة بنسبة 50% في مناصب القيادة

وأشار إلى أن الاتحاد يستهدف تمثيل المرأة بنسبة 50% في القيادة ومناصب الإدارة بالاتحاد الاوروبي بحلول العام المقبل في إطار جهود الاتحاد لتحقيق التوازن بين الجنسين، والدليل على ذلك أن نسبة السفيرات وصلت لقرابة الـ40% من ممثلي الكتلة في الدول المختلفة.

وتابع: «المسألة لا تتعلق بالأرقام، ولكن بقدرة المرأة على التقدم للوظائف والوصول لعديد من المناصب، إضافة إلى تغيير الصورة النمطية لدى المجتمع حول ما تستطيع المرأة تحقيقه في المناصب القيادية».