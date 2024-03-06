عاجل.. أول رد فعل لمحمد صلاح بعد رفض ليفربول انضمامه لمعسكر منتخب مصر

فضَّل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، خلال الأيام الماضية، التزام الصمت بعد الصدام بين ناديه واتحاد الكرة المصري، عقب رفض إدارة النادي الإنجليزي انضمامه لمعسكر الفراعنة في مارس من خلال خطاب رسمي وصل الجبلاية خلال الأيام الماضية، بداعي عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وبعد أيام من بداية الأزمة بين ليفربول واتحاد الكرة، سجَّل محمد صلاح أول ظهور له، من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير، إنستجرام، من خلال منشور عبر خاصية «ستوري».

أول رد فعل من صلاح بعد أزمة رفض ليفربول انضمامه لمعسكر الفراعنة

محمد صلاح نشر صورا له يعلن من خلالها عودته للتدريبات الجماعية للريدز، كاشفا عن تماثله للشفاء من الإصابة العضلية، في رسالة طمأنينة للجماهير بعد غيابه خلال الفترة الماضية، متأثرا بتجدد إصابته التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول

ولم يحسم ليفربول بعد موقف محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر في مارس، في أول تجمع رسمي تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام حسن، حيث خرج يورجن كلوب، مدرب الريدز، بتصريحات إعلامية اليوم على هامش المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سبارتا براج في الدوري الأوروبي، مؤكدا أن تحديد مصير اللاعب من الانضمام لمنتخب بلاده لم يتحدد بعد.

ولم يرد اتحاد الكرة على خطاب ليفربول بشأن رفض انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر، منتظرا موقفه من المشاركة مع فريقه من عدمها.