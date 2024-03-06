قصواء الخلالي تهاجم مروجي الشائعات حول واقعة الطالبة نيرة صلاح

ثمنت الإعلامية قصواء الخلالي إجراء النيابة العامة، بإصدار بيان مهم وجهت فيه بملاحقة مروجي الشائعات الممنهجة ضد طالبة العريش نيرة صلاح.

وقالت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، إن النائب أحمد بدوي تحرك برلمانيا اليوم، بعد الحديث أمس خلال البرنامج عن تحركه ضد صمت الجامعة تجاه الواقعة قبلها وبعدها بشكل غير مبرر.

قصواء توجه الشكر للبرلمان

ووجهت الشكر للبرلمان بقيامهم بدورهم الرقابي، متابعة: شيء نفتخر به وجزاكم الله خير وممتنين للدور البرلماني في هذه الواقعة.

وأضافت الإعلامية قصواء الخلالي أن أسرة نيرة صلاح، مكلومة فلم يقل لهم أحد البقاء لله، من الجامعة رغم أن الموقف مؤلم وصعب.

والدة نيرة تحذر من تكرار الأمر

وأردفت، أن من أطلق الوسوم يمثل نوع من الطيش والغباء، فهم خاضوا في عرض البنت الذي توفاها الله، وهذا أمر غير مقبول.

وأكملت: ننتظر القصاص العادل، والردع الحقيقي، حتى نعيش في آمان، مختتمة: «لما تطلب حقك تلاقي ناس تساعدك، مثلما تحدثت والدة نيرة أمس وبررت أنها خرجت للإعلام من أجل عدم تكرار الأمر مع آخرين».