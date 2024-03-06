قرار كلوب النهائي بشأن مشاركة محمد صلاح.. هل يفجر أزمة مع المنتخب؟

بين عودة قريبة مع ليفربول ومعسكر مرتقب للمنتخب، يقف محمد صلاح في مفترق طرق، يبحث عن الحل الأمثل لأزمة إصابته المحيرة، في حال الظهور مع «الريدز» في المباريات الحاسمة المقبلة، إذ سيكون لزامًا عليه تلبية النداء الوطني، والانضمام إلى معسكر الفراعنة لخوض البطولة الودية في أول مشاركة تحت قيادة حسام حسن، فماذا سيفعل ليفربول لحل تلك الأزمة؟

قرار كلوب بشأن أزمة محمد صلاح

يدخل ليفربول أسبوعًا حافلًا على الأصعدة كافة، إذ يواجه أبناء يورجن كلوب فريق سبارتا براجا في الدوري الأوروبي غدا، قبل أن يقع في اختبار صعب أمام مانشستر سيتي الأحد المقبل، في صراع الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفرص الحصول على اللقب، لذلك يرغب المدرب الألماني في الاعتماد على أهم نجومه، وفي مقدمتهم محمد صلاح الذي دائمًا ما يكون العنصر الأهم في مباريات السيتي، بحسب صحيفة «ليفربول».

هل يظهر صلاح في مباريات ليفربول؟

تمكن ليفربول من التعامل مع غياب النجم محمد صلاح في الأسابيع الأخيرة، بعدما تفاقمت الإصابة التي عانى منها منذ ما يقرب من شهرين، فمنذ عودته للملعب ضد برينتفورد، لم يبدأ صاحب الـ31 عامًا، أي مباراة مع ليفربول منذ مواجهة نيوكاسل يونايتد في 1 يناير الماضي، لذلك لن يتنازل كلوب عن الدفع به في هذا الأسبوع الحاسم، الأمر الذي قد يشهد تصاعد الأزمة مع المنتخب، خاصة أن النادي طالب بإراحة الفرعون وعدم مشاركته في المعسكر المقبل للمنتخب.

يورجن كلوب يرغب في الحفاظ على لياقة وجاهزية محمد صلاح، لذلك يخشى فكرة انضمامه إلى المعسكر، وخوض عدد كبير من الدقائق من الممكن أن يفاقم إصابته بشكل كبير، ما يسلبه إمكانية المشاركة في الفترة الحاسمة لليفربول، خلال الأيام المقبلة، فرغم ذلك على الأرجح سيكون محمد صلاح جزء من خطته في لقاء الدوري الأوروبي، على أن يشركه لعدد قليل من الدقائق، من أجل تجهيزه لمانشستر سيتي.