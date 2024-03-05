«الخلاف يتصاعد».. كلوب يثير أزمة جديدة بشأن مصير محمد صلاح مع المنتخب

بين واجب محمد صلاحِ تجاه بلاده، ورغبة ليفربول في حمايته، تطرح تساؤلات مقلقة، حول مصير الفرعون، من الأزمة المتصاعدة من جانب ناديه، بشأن الشكوك حول وجوده في معسكر المنتخب المرتقب، خوفًا من تفاقم إصابته، التي أبعدته عن الملاعب لفترة تفوق الشهرين.

كلوب يصر على حسم مصير محمد صلاح

في خضم تلك الأزمة، تبقى أعين الجميع مُتجهة نحو محمد صلاح، منتظرين القرار النهائي بشأن مصير مشاركته في البطولة الودية المرتقبة، المقررة خلال معسكر مارس الجاري، الذي سيكون الأول تحت قيادة حسام حسن، وبين هذا وذاك تبقى تبقى مشاعرُ القلق والترقب مسيطرة على المشهد، في ظل تأكيد عديد من التقارير على ظهور الفرعون في لقاء مانشستر سيتي الذي يسبق انطلاق المعسكر، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

«الخلاف في طريقه إلى التصاعد»، هكذا عنونت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقريرها المفصل عن محمد صلاح ومصير انضمامه إلى معسكر منتخب مصر المقبل، خاصة في ظل تمسك كلوب بالاعتماد عليه أمام مانشستر سيتي، لكنه في الوقت ذاته يرغب في تحديد دقائق مشاركته، من أجل تفادي تكرار الإصابة.

ويزداد الخلاف بين ليفربول ومنتخب مصر حول لياقة محمد صلاح، حيث لم يتمكن طاقم المنتخب الوطني من التواصل مع اللاعب المصاب لتقييم حالته، وأرسل ليفربول رسالة إلى مصر نهاية الأسبوع الماضي يطلب إعفاء صلاح من المعسكر الوطني القادم في أبو ظبي، حيث سيواجه الفراعنة نيوزيلندا في بطولة ودية.

اتحاد الكرة يضع كلوب في مأزق

رفض اتحاد الكرة طلب ليفربول بالإبقاء على محمد صلاح وعدم الدفع به في المعسكر المقبل، خاصة أنه لايزال تحت الملاحظة في الوقت الحالي، من أجل تقييم إمكانية مشاركته بشكل كامل في المباريات المقبلة، لكن في الوقت ذاته يرغب اتحاد الكرة في تقييمه من قبل طبيب المنتخب محمد أبو العلا، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مشاركته في المعسكر المقبل، لكن الأزمة ستكون في مشاركته وظهوره حتى إن كان لبضع دقائق.

يرى ليفربول ضرورة إدارة دقائق صلاح بعناية لتجنب تفاقم الإصابة وجعله في أفضل حالة حتى نهاية الموسم، لذلك يبقى مصير مشاركة الفرعون مع المنتخب في البطولة الودية غامضًا، في ظل عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، وإصرار كلوب على اتخاذ القرار من جهته فقط.