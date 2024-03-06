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برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر.. سلة غذاء المنطقة قديما على شفا أكبر أزمة جوع

كتب:

يارا أشرف
11:32 م | الأربعاء 06 مارس 2024
برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر.. سلة غذاء المنطقة قديما على شفا أكبر أزمة جوع عالمية

برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر.. سلة غذاء المنطقة قديما على شفا أكبر أزمة جوع عالمية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر.. سلة غذاء المنطقة قديما على شفا أكبر أزمة جوع عالمية».

حياة ملايين السودانيين على المحك

حياة ملايين السودانيين على المحك، فمع اقتراب الأوضاع المتأزمة في السودان من إتمام عام كامل، توالت التحذيرات الدولية والأممية من شبح المجاعة هناك، أحداثها هذه المرة جاءت في بيان لبرنامج الأغذية العالمي الذي دق ناقوس الخطر، بأن سلة غذاء العالم قديما على شفا أكبر أزمة جوع في العالم.

المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، أشارت إلى أن أقل من 5% من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة غذاء كامل، قائلة إنه قبل 20 عاما شهد إقليم دارفور أكبر أزمة جوع، آنذاك وحد العالم جهوده لمواجهتها إلا أن السودانيين منسيون اليوم.

المسؤولون في برنامج الأغذية العالمي أكدوا أنهم بحاجة للوصول إلى السودان بشكل عاجل ودون عوائق لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتصاعد والذي سيكون له آثار كبيرة طويلة الأمد على المنطقة.

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