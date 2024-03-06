«القاهرة الإخبارية»: القضية الفلسطينية على رأس أعمال مجلس الجامعة العربية

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن أعمال الدورة الـ 161 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري تمحورت حول الحديث بشكل كبير على القضية الفلسطينية وما آلت إليه الأوضاع جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والعدوان الغاشم الذي يشن على ما يزيد على 5 أشهر حتى الآن.

موريتانيا تسلمت رئاسة الجلسة في بدايتها

ولفت «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أن موريتانيا تسلمت رئاسة الجلسة في بدايتها، وكان الحديث يدور من رئيس الجلسة محمد سالم وزير خارجية موريتانيا بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي منذ 5 أشهر هو عدوان يهدف إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، الذي يجب أن يحدث تكاتف جنبا إلى جنب في هذه المحنة الذي يمر بها منذ 5 أشهر ما أدى إلى ارتقاء وإصابة ما يزيد عن 100 ألف شهيد ومصاب حتى الآن، وتهدم ما يزيد عن 70 % من قطاع غزة.

مناشدة بضرورة وقف إطلاق النار

وأشار إلى أن وزير الخارجية الموريتاني ناشد العالم بضرورة وقف إطلاق النار أو التنديد بما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، موضحا أن النظام العالم يجب أن يمر بعملية إصلاح بسبب الازدواجية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

ولفت المراسل إلى أنه كانت هناك إشارة أخرى بأن هذا الاجتماع سيتطرق لتناول ما يحدث في العراق وليبيا والسودان وكل المشكلات التي تمر بها الدول العربية سواء اقتصادية أو قانونية وغيرها.