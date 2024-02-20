«التصديري للصناعات الهندسية»: 15 شركة تبحث زيادة الصادرات إلى ليبيا

ترأست مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وفدا من رجال الأعمال المصريين، و15 شركة مصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية من الكابلات والمولدات الكهربائية لزيارة دولة ليبيا، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتسهيل عمليات التعاون التجاري والتكامل بين رجال أعمال البلدين في مختلف المجالات، والتأكيد على ضرورة تعزيز وتعميق هذا التعاون وفتح آفاق استثمارية مشتركة.

وقال بيان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن اللقاءات شهدت حضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، و وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، والقائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا السفير مصطفى تامر، ورئيس غرفة تجارة طرابلس أنور أبوسته وعدد كبير من رؤساء الشركات والمؤسسات الليبية.

لقاءات بين الوفد المصري وأعضاء وقيادات غرف التجارة الليبية

وأشار البيان إلي أن الزيارة تستمر لمدة أسبوع، وتشمل عقد لقاءات بين الوفد المصري وعدد من أعضاء وقيادات غرف التجارة الليبية وممثلين لعدد من المؤسسات الاقتصادية في مختلف المدن الليبية، وتُعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وتُجرى برعاية مباشرة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أجواء اللقاءات إيجابية للغاية من الجانبين وهناك تفاهمات في ملفات التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات المصرية ونظيرتها الليبية في القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأكدت حلمي أن السوق البيبي أحد أهم الأسواق المستهدفة لقطاع الصناعات الهندسية، لكونه سوق كبير ويستوعب المنتجات المصرية، وهناك توافق على تصدير المزيد من الإنتاج الهندسي المصري إلي السوق الليبي خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هذه الزيارة مجرد بداية لتعاون أشمل وأكبر.

وشددت على الدور الفعال لوزارة الخارجية المصرية لإنجاح البعثة المصرية الحالية في ليبيا، مؤكدة أن السفير طارق دحروج المسؤول عن ملف ليبيا ساهم بجهود كبيرة في تذليل العقبات أمام البعثة.