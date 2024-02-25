تصدير منتجات هندسية مصرية إلى ليبيا بقيمة 91.8 مليون دولار في 2023

تواصل بعثة المجلس التصديري للصناعات الهندسية عقد اللقاءات الناجحة في ليبيا، منها لقاءات في مصراتة، والتي شهدت اجتماعات «B2B» بين الوفد المصري والشركات الليبية، وهو ما نتج عنه توافقات حول عقود تجارية مستقبلية، كما انتقل الوفد المصري إلى بني غازي أيضا لعقد شراكات ناجحة للبعثة المصرية مع الأشقاء في ليبيا.

بعثة مصر في ليبيا تضم 15 شركة مصرية

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس بعثة مصر في ليبيا، إن البعثة تضم 15 شركة مصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية من الكابلات والمولدات الكهربائية.

وأضافت «حلمي»، أن اللقاءات التي بين الوفد المصري والشركات الليبية عٌقدت برعاية صالح العبيدي رئيس غرفة صناعة وتجارة بني غازي، والمستشار صلاح العمروني، مشيرة إلى مشاركة موسعة من القطاع الخاص في ليبيا وممثلين لشركة الكهرباء الليبية وممثلين عن المحافظة والبلدية الليبية.

ليبيا واحدة من أكبر 15 سوقا للصادرات الهندسية

وذكرت رئيس البعثة، أن ليبيا تعتبر واحدة من أكبر 15 سوقا للصادرات الهندسية من مصر بنسبه 2.4% خلال عام 2023، وهو ما يجعل البعثة المصرية هناك أحد أهم ركائز زيادة الصادرات خلال عام 2024 بنسبة لا تقل عن 10%.

وكشفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية إلى دولة ليبيا شهدت نموًا كبيرًا منذ عام 2020، إذ كانت تسجل 46 مليون دولار، وتحركت إلى مستويات 91.8 مليون دولار بنهاية 2023.

وذكرت، أن أهم القطاعات الهندسية التي زادت الصادرات إليها خلال عام 2023 للسوق الليبي هي (الأجهزة المنزلية - الكابلات - تشغيل المعادن - مكونات السيارات - الصناعات الكهربائية - وسائل النقل).