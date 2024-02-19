ليبيا ترغب في بحث فرص الاستعانة بشركات مصرية لحفر آبار البترول والغاز

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من اللقاءات والمباحثات الثنائية خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس EGYPES2024»، بحسب بيان وزارة البترول اليوم.

وعقد الوزير جلسة مباحثات مع الدكتور فرحات بن قدارة، رئيس مؤسسة النفط الليبية والوفد المرافق، لبحث فرص مساهمة شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ المشروعات البترولية في ليبيا، في ضوء توجهها لتكثيف الأنشطة والمشروعات خلال الفترة المقبلة.

أكد المهندس طارق الملا، جاهزية قطاع البترول من خلال شركاته المتخصصة لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبي في تنفيذ المشروعات داخل ليبيا، كما أكد جاهزية مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول لتدريب الأشخاص الليبيين في ضوء طلب الجانب الليبي التعاون في هذا الصدد.

أشار رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية إلى وجود فرص ومجالات عديدة للتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات النفطية داخل ليبيا وخاصة مع وجود مساهمات سابقة متميزة للشركات المصرية البترولية في تنفيذ المشروعات.

أعرب عن رغبة الجانب الليبي في بحث فرص الاستعانة بخدمات الشركات المصرية في مجال حفر آبار النفط والغاز، حيث يجري تكثيف أعمال الإنتاج وطرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف.

وشهدت المباحثات الاتفاق على عقد اجتماع غدا للجانب الليبي مع شركات قطاع البترول المصرية المتخصصة في تنفيذ المشروعات، وتضم إنبي وبتروجت وصان مصر وبترومنت، لاستعراض الفرص المتاحة لدخول الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات.