3 شخصيات ألمانية دعمت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

تدرس ألمانيا الاتحادية ربط الحصول على جنسيتها بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود في العالم، وهناك شخصيات ألمانية دعمت إسرائيل وخطواتها في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

صحفي ألماني يدعم إسرائيل

وبحسب موقع «تليفزيون فلسطين»، فإن أبرز هؤلاء الأشخاص هم الصحفي توبياس هوخ، وهو صحفي يصف نفسه بأنه مهتم بحقوق الإنسان من حين لآخر يعلن عن رفع دعاوى ضد متعاطفين مع غزة، وشكك في أرقام الضحايا من غزة واتهم الفصائل الفلسطينية بتزييف أعداد القتلى، وكتب من قبل في تغريدة سابقة له: «إذا كان هناك شيء اسمه العقاب الجماعي عن الجرائم، فهذا ينطبق كذلك على سكان غزة، هذه هي الحقيقة المرة».

رئيس جمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية

أما ثاني أبرز الأشخاص الألمان الداعمين لإسرائيل هو فولكر بيك، رئيس جمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية، وهو لوبي كبير داعم للاحتلال، وطالب بربط المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان غزة بإطلاق سراح المحتجزين للضغط على الفصائل الفلسطينية، الذي صرح لوكالة أنباء رويترز، قائلا: «الشكوى تفاهة ولا وجود لإبادة في غزة، وكثرة الشكاوى لا تعني أنها ستقود إلى التحقيق».

صحفي ألماني داعم لإسرائيل

وثالث أبرز الألمان الداعمين لإسرائيل، هو جان فلايشهاور، صحفي ألماني معروف، عمل 3 عقود مع مجلة دير شبيجيل وحاليا يكتب لموقع «فوكوس» ومعروف بأرائه اليمنية الداعمة لإسرائيل، وقال المتظاهرون المعجبون بالفصائل الفلسطينية يهددون اليهود في مقاله بعنوان «اليهود أو العرب العدوانيون؟.. علينا أن نقرر من نريد أن نحتفظ به» في هجوم شديد ضد العرب في عنصرية.