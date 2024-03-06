رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«مصر للطيران» تلغي رحلتين إلى ألمانيا بسبب إضراب مطار فرانكفورت غدا

كتب:

عبده أبوغنيمة
01:28 م | الأربعاء 06 مارس 2024
مصر للطيران

مصر للطيران

قررت شركة مصر للطيران إلغاء الرحلتين «MS785» و«MS786» على خط «القاهرة- فرانكفورت»، غدا الخميس، بسبب إضراب عمالي في مطار فرانكفورت الدولي بألمانيا. 

وفي بيان صحفي، طالبت الشركة المسافرين على متن الرحلتين بمراجعة تذاكرهم، والاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717، من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة موقع مصر للطيران الإلكتروني أو أقرب مكتب بيع التذاكر أو الوكيل السياحي.

اقرأ المزيد:

تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك لإنقاذ حياة راكب

رابط وظائف مصر للطيران.. اعرف التفاصيل وآخر موعد للتقديم

اليوم آخر موعد لتلقي طلبات وظائف «مضيف جوي» في «مصر للطيران»

«مصر للطيران» توضح ملابسات رحلة «الأهلي» إلى مطار كوماسي بغانا
بقلم عبده أبوغنيمة