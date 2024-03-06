«مصر للطيران» تلغي رحلتين إلى ألمانيا بسبب إضراب مطار فرانكفورت غدا

قررت شركة مصر للطيران إلغاء الرحلتين «MS785» و«MS786» على خط «القاهرة- فرانكفورت»، غدا الخميس، بسبب إضراب عمالي في مطار فرانكفورت الدولي بألمانيا.

وفي بيان صحفي، طالبت الشركة المسافرين على متن الرحلتين بمراجعة تذاكرهم، والاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717، من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة موقع مصر للطيران الإلكتروني أو أقرب مكتب بيع التذاكر أو الوكيل السياحي.