سفير ألمانيا بالقاهرة: ندعم مشروعات تمكين المرأة المصرية

نظمت سفارات ألمانيا وكندا والمكسيك والسويد والتشيك وفرنسا، احتفالية بيوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية، وجرى تكريم نحو 12 من السيدات المصريات المؤثرات ومنحهن شهادات تقدير وجائزة «بطلات التغيير».

وأكد السفير الألماني لدى القاهرة فرانك هارتمان، في كلمته خلال الاحتفالية التي عُقدت اليوم الأربعاء، بمقر سفارة المكسيك في القاهرة، تقدير مساهمات الرواد في مجال المساواة بين الجنسين والاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حققت تغيرات للسيدات المصريات البارزات قبل اليوم العالمي للمرأة.

تمكين الفتيات والسيدات لتشكيل مجتمعاتهن

وقال سفير ألمانيا بالقاهرة: «كلما كنا أكثر اختلافا وتنوعا كلما استطعنا أن نحقق المزيد سويا، ولذلك تتبع ألمانيا السياسة الخارجية النسوية، وأبرز بطلات التغيير اليوم من خلال مساهمتهن في مجالات عديدة أهمية تمكين الفتيات والسيدات لتشكيل مجتمعاتهن ومشاركتهن الكاملة سواء كانت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو النشاط المجتمعي، فهن ملهمات لنا جميعًا».

وأضاف، أن ألمانيا تعتبر شؤون المرأة محور اهتمامها ويُعد صوت المرأة وأفكارها وقدرتها مصدرا رئيسيا لتطور واستقرار المجتمع، ولنتمكن اليوم من مواجهة التحديات الصعبة يتعين مشاركة جميع أطراف المجتمع المختلفة.

مشاريع مختلفة لتمكين المرأة

وأكد «هارتمان» دعم سفارة ألمانيا في القاهرة مشاريع مختلفة لتمكين المرأة، تتنوع ما بين تدريبات مهنية وحملات تعليمية حول حرية وحقوق المرأة، متابعًا: «نثق أن شركاءنا المصريين هم الأفضل لتحديد كيف وأين يمكن أن تكون هذه الأنشطة ذات تأثير مستدام ومثالا يُحتذى به».

وتابع السفير الألماني: «تراعي جميع مشروعاتنا الفوارق بين الجنسين، حيث نلاحظ تأثيرها على النساء والرجال بشكل مختلف ونقوم بناء عليه بدعم الجنسين، ونستطيع بذلك أن نوفر بيئة تسود فيها المساواة بين الرجل والمرأة وتدوم حتى بعد انتهاء مدة المشروع».

وشارك في الاحتفالية لويس دوماس، سفير كندا، وإيفان يوكا، سفير جمهورية التشيك، وإيريك شوفاليه، سفير فرنسا، وليونورا رويدا، سفيرة المكسيك، وهاكان امزجارد، سفير السويد.