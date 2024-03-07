القضاء الإداري يرفض وقف انتخابات نقابة المحامين 2024

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى القضائية المقامة من أسامة بشير المحامي، والتي طالب فيها بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين.

إلغاء قرار الاستمرار في إجراء الانتخابات

كما طالب المحامي بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، والمحدّد لإجراء التصويت فيها يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير 2024.

ولم تكن هذه الدعوى الوحيدة أمام القضاء، إذ أقام أيمن مصطفى محمود فرحات دعوى قضائية أخرى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 18 يناير 2024 الصادر من مجلس نقابة المحامين وكذا القرار التكميلي الصادر بتاريخ 26 فبراير 2024 والخاصين بالدعوة لانتخاب مجلس نقابة المحامين المحدد لإجرائها يوم السبت المقبل.