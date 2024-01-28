متحدثة باسم الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: رفعنا الدعوى القضائية دعما للشعب الفلسطيني

قالت ماهلينجي بينجو موتسيري، المتحدثة باسم الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، إن الحكومة والشعب في جنوب إفريقيا رفع دعوى قضائية عن طريق محكمة العدل الدولية دعما للقضية الفلسطينية، وهذا من دافع مساعدة شعب جنوب إفريقيا لوقف إطلاق النار من أجل وقف هذه الخسائر الإنسانية الفلسطينية، وتزويده بكل المساعدات الطبية والإنسانية والأغذية، مؤكدة أن جنوب إفريقيا تدعم الشعب الفلسطيني.

وأضافت «متسيري»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جنوب إفريقيا تهدف للاستمرار في هذه القضية لأبعد نقطة، لكي يتم وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته على الشعب الفلسطيني الأعزل، ونريد وقف هذه التبعات وهذه الحرب.

وتابعت: «هذا وضع تاريخي للشعب الجنوب إفريقي والحزب الحاكم من توجيهات زعيمنا نيلسون مانديلا تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وحتى منذ أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات، نحن الآن مهتمون بأن نقدم الدعم على أكمل وجه بهذه الحركة التضامنية مع الشعب الفلسطيني».

وأشارت متحدثة الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا إلى أن هنالك دور فاعل في مصر لدعم القضية الفلسطينية، إذ قدمت العديد منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.