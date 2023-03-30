طرق الاستعلام عن موقف الدعوى القضائية عبر موقع وزارة العدل.. اعرفها بالتفصيل

ما هي طرق الاستعلام عن موقف دعوى عبر موقع وزارة العدل؟.. سؤال أجابت عليه الوزارة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، لافتة إلى أن قطاع المحاكم بالوزارة هو المختص بالإشراف الإداري على حسن سير العمل وتنظيمه بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها، والتفتيش على الأعمال المالية والإدارية بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها على مستوى الجمهورية.

تفاصيل طرق الاستعلام عن موقف دعوى

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، طرق الاستعلام عن موقف دعوى عبر موقع وزارة العدل، في إطار دورها الخدمي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل.

- الدخول على الاستعلام عن موقف دعوى.

- اختيار الدرجة سواء نقض أو استئناف أو ابتدائي أو جزئي.

-اختيار نوع الدعوى.

-اختيار رقم دعوى.

-اختيار المحكمة.

-اختيار السنة.

-كتابة رقم الدعوى.

-الضغط على زر بحث.

ما هو دور قطاع المحاكم بوزارة العدل

- الإشراف والتفتيش الدوري المفاجئ على أقلام المحضرين والتحقيق فيما يسفر عنه ذلك التفتيش من مخالفات.

- تلقي قرارات المحاكم بتعيين المأذونين والموثقين وفحصها.

- إعداد مشروعات القرارات الوزارية الخاصة بتعيينهم.

- طلبات إنشاء مأذونيات وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

- تلقي المكاتبات الخاصة بإشهار الإسلام من الأزهر الشريف ومصلحة الشهر العقاري وإدخالها إلكترونيًا.

كل ما تود معرفته عن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل

- تختص إدارة التفتيش القضائي بأعمال التفتيش الفني على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية.

- تعمل على تنمية مهارات القضاة لتصويب ما قد يقعون فيه من أخطاء قانونية أو فهم نص القانون على غير المعنى المراد منه ووضع المعايير الصحيحة في فهم النصوص القانونية بالدليل القاطع والبرهان الساطع وتقييم درجة كفاية كل من خضع للتفتيش على أعماله بإحدى الدرجات المنصوص عليها.