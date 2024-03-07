عملية طوفان الأقصى تدمر قطاع السياحة الإسرائيلي.. انخفاض بنسبة 81%

تتعرض دولة الاحتلال الإسرائيلي لخسائر اقتصادية جسيمة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لمدة 152 يومًا، حيث تشهد أسعار الغذاء والإيجارات والبنزين ارتفاعًا مستمرًا، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على إسرائيل.

نزيف في قطاع السياحة مستمر في إسرائيل

ورصدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الخسائر الاقتصادية في قطاع السياحة، وقالت إن عدد الزيارات في شهر أكتوبر 2022 كان 333 ألف شخص، ولكن في أكتوبر 2023 أصبحت 89 ألف شخص فقط، وفي نوفمبر 2022 كان عدد الزيارات 333 ألف زائر، وفي نفس الشهر من عام 2023 قل ليصبح 38 ألفًا، وفي ديسمبر 2022 كان عدد الزوار 226 ألفًا لكن في ديسمبر 2023 انخفض العدد ليصل إلى 52 ألفًا.

استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني

واستشهد أكثر من 30 ألف فلسطيني على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أغلبهم من الأطفال والنساء، في ظل استمرار الحرب لأكثر من 150 يومًا، وسط وقوف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بدعوى من دولة جنوب إفريقيا، وسط دعوات عالمية وإقليمية للتهدئة. وتقدمت مصر وأمريكا وقطر بوساطة من أجل الهدنة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، من أجل العمل على إيقاف الصراع، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.