محلل سياسي: إسرائيل تستهدف المستشفيات منذ اليوم الأول للحرب على غزة

قال جهاد حرب، كاتب ومحلل سياسي، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف القطاع الطبي في غزة منذ اليوم الأول للحرب، لمنع إمكانية معالجة الجرحى والمرضى.

الاحتلال يستهدف المستشفيات

وأضاف «حرب»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال استهدفت المستشفيات بشكل رئيسي، وحاولت القول أمام المجتمع الدولي بأن هذه المباني تستخدم مقارا للمجموعات المسلحة، وهذا ما اتضح عدم صحته عندما اقتحموا مجمع الشفاء ولم يجدوا المسلحين أو غرفا للقيادة العسكرية.

وتابع الكاتب والمحلل السياسي: «الاحتلال اقتحم كل مستشفيات قطاع غزة وخان يونس لمنع وجود نظام رعاية صحية، بما يتزامن مع عملية التدمير المنهجي للبنية التحتية في قطاع غزة ولقطاع التعليم، وجعل قطاع غزة غير قادر على الحياة، وأن تكون الأنظمة الاجتماعية الصحية والاجتماعية غير فعالة، أو لم يعد ممكنا العمل فيها».

خطة ممنهجة لتدمير القطاع الصحي في فلسطين

وواصل: «وبالتالي، فإن ما يحدث يأتي في إطار وسياق الإبادة الجماعية، بمعنى أن هناك خطة ممنهجة لتدمير نظام الرعاية الصحية بالإضافة إلى عمليات القتل المستمرة من خلال القصف مع عمليات التجويع لإيجاد مجاعة في قطاع غزة هدفها تهجير المواطنين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة وتدمير كل ما يمكن تدميره من بنى تحتية وخدماتية للشعب الفلسطيني».