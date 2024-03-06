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دراما المتحدة

أبو الغيط يستنكر صمت العالم على جرائم إسرائيل في غزة: إسقاط المساعدات جوا لا يكفي

كتب:

منة شبانة
03:48 م | الأربعاء 06 مارس 2024
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، صمت العالم على جرائم إسرائيل في غزة، بعد أن انكشفت معالم الخُطة على هذا النحو الفاضح والمخزي، ووجه استنكاره للدول التي ترى ذاتها من زاوية التفاوق الأخلاقي وتتحدث باسم القانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «هل يكفي أن تُلقى المساعدات على غزة من الجو، حتى تشعر القوة الكبرى في العالم اليوم براحة الضمير، وكيف يستقيم هذا، بينما هذه القوة ذاتها تُسلح الاحتلال حتى الأسنان وتعوضه بالذخيرة والعتاد».

وواصل: «كيف يستقيم هذا بينما هذه القوة ذاتها هي من في يدها إيقاف الحرب بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال وقادته».

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بقلم منة شبانة