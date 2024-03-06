الجامعة العربية: نحذر من تنفيذ مخططات إسرائيل بارتكاب جريمة التهجير القسري للفلسطينيين

حذرت الجامعة العربية، من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل بارتكاب جريمة التهجير القسري للفلسطينيين.

وطالبت مجلس الأمن بإصدار قرار عاجل يلزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية والعدوان على الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت دعمها تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال.

وشددت، على ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية برا وبحرا وجوا.

وأشارت إلى أن إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.