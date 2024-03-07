حدث ليلا.. إسرائيل تتعدى على طواقم الإسعاف في الضفة الغربية ومباحثات مستمرة للتهدئة

في الساعات المبكرة من صباح اليوم الخميس السابع من مارس، وقعت عدة أحداث في مختلف دول العالم، أبرزها ما يخص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وصلت إلى اليوم الـ152، ونستعرض في السطور التالية أبرز هذه الأحداث.

الصين تتوعد أي قوة تعاديها

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن بلاده ستعمل بقوة لحماية أمنها وسيادتها، متابعا: «نعارض بحزم أعمال القوة والبلطجة»، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات مع روسيا يعتبر خيارًا استراتيجيًا، بحسب فضائية «القاهرة الإخبارية».

استهداف طائرتين بدون طيار

في سياق متصل، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنها قامت باستهداف طائرتين بدون طيار يعتقد أنهما تابعتان للحوثيين في اليمن. يأتي هذا في إطار التوتر المستمر والهجمات المتبادلة بين الحوثيين والبحرية البريطانية والأمريكية. يسعى الحوثيون إلى زيادة الضغط على إسرائيل من خلال هذه الهجمات، مما يؤدي إلى تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا بحجة تسهيل عملية المرور في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وذلك لحماية حركة التجارة الدولية وضمان سلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

إسرائيل تعتدي على طواقم الإسعاف

وفي فلسطين المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على طواقم الإسعاف خلال اقتحام لمدينة طوباس بالضفة الغربية، بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إنهاء حالة الرعب التي يعيشها سكان قطاع غزة.

لقاء أمريكي أردني

فيما، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية ناقش مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مساعي التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لـ 6 أسابيع.